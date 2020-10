Il fût un temps où le continent africain était la terre de tous les sports. Que ça soit en Afrique du sud, en Afrique du nord ou dans les terres profondes de l’Afrique noire, le continent fût le berceau de naissance de plusieurs disciplines sportives désormais oubliées.

Afin d’honorer l’Afrique et de mettre en lumière ses sports et ses athlètes, l’Union Africaine a créé en 1965 les Jeux Africains sur une idée de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques. Depuis, les Jeux Africains jouissent d’une aura internationale et sont aussi populaire que les Jeux Olympiques. Retour en quelques lignes sur cette compétition majeure pour le continent africain.

Les Jeux Africains : de 1965 à nos jours

À l’instar des Jeux Olympiques, les Jeux Africains sont organisés sur un intervalle de 4 ans. Se déroulant sous la responsabilité et l’organisation de l’Union Africaine et de la ACNOA (Association des comités nationaux olympiques d’Afrique), la toute première édition des jeux africains s’est disputée en 1965 à Brazzaville et n’a pas tardé à obtenir un statut officiel de la part du comité international olympique.

En 2015, la compétition panafricaine a été de nouveau disputée dans sa ville de naissance, à Brazzaville, pour fêter ses 50 ans d’existence. En perte de vitesse depuis les années 2000, les Jeux Africains continuent d’être organisés chaque quatre ans avec comme ville hôte, une capitale africaine.

Les derniers Jeux Africains en date, de 2019 se sont déroulés à Rabat au Maroc. Toutefois, l’histoire de la compétition n’a pas été de tout repos. En effet, prévue initialement pour se dérouler chaque quatre années, les organisateurs des Jeux Africains ont eu du mal à tenir cette échéance.

L’histoire de rendez-vous manqués

Les Jeux Africains de Rabat de 2019 se sont montrés à la hauteur des attentes et plusieurs nations africaines sont repartis avec des médailles d’or, d’argent et de bronze. Toutefois, les Jeux Africains c’est aussi l’histoire de plusieurs rendez-vous manqués tout au long de sa jeune existence.

Effectivement, dans les années 80, la compétition prévue initialement pour se dérouler en 1984 à Nairobi, a été reporté trois ans plus tard et n’a été finalement disputé qu’en 1987. Depuis, les organisateurs ont réussi à maintenir l’échéance olympique de 4 ans, même si les conditions d’organisation sont compliquées.

Les Jeux Africains en quelques chiffres

Chiffre insolite et pourtant vrai, en 50 ans d’existence des Jeux Africains, 10 pays africains n’ont jamais décroché la moindre médaille d’or. De l’autre côté, l’Égypte trône toujours à la tête du classement avec plus de 904 médailles, dont 373 en or, suivi de près par le Nigéria avec ses 836 médailles et l’Afrique du Sud qui totalise un chiffre de 509 médailles.

Parmi les nations montantes dont les athlètes sont de plus en plus performants, notons la percée de l’Algérie dont les résultats au Jeux Africains de Rabat sont plus qu’honorables. Au Ghana, qui sera hôte des Jeux Africains 2023, nous espérons à quelques nations de pouvoir obtenir quelques médailles d’or pour leur pays.